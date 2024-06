Kommunalwahl 2024 „Wählbar“ rockt die Wahlen in Kleinblittersdorf

In der Gemeinde Kleinblittersdorf gab es am Sonntag einen kommunal-politischen Erdrutsch. Die Wählergemeinschaft „Wählbar“ hat die Kommunalwahl in allen Ortsteilen und auch im Gemeinderat dominiert. „Ich bin extrem positiv überrascht. Die Menschen in der Gemeinde und vor allem in Bliesransbach haben honoriert, was wir in den vergangenen fünf Jahren gemacht haben“, sagt Stephan Weimerich, der alte und sehr wahrscheinlich auch neue Ortsvorsteher von Bliesransbach. Für die Wahl des Ortsrates in Bliesransbach hat „Wählbar“ über 70 Prozent der Stimmen bekommen und damit die absolute Mehrheit. Im Gemeinderat ist „Wählbar“ mit 12 Plätzen die stärkste Partei geworden – gefolgt von der SPD (10 Plätze), CDU (8 Plätze), Grüne (2 Plätze) und FDP (1 Platz).