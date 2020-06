Porträt : Ein Beispiel für eine perfekte Integration

Sitterswald Ohne den gebürtigen Burbacher Hans-Jürgen Jung wäre das Vereinsleben in Sitterswald viel ärmer.

Wenn Menschen ihren Wohnsitz wechseln und in eine neue Heimat ziehen, beklagen sie sich nicht selten darüber, dass die Integration nur mangelhaft verläuft oder dass ihnen als Fremde nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Viele befürchten von Anfang an eine Außenseiterrolle. Hans-Jürgen Jung ist vor 20 Jahren mit seiner Familie von Burbach nach Sitterswald an die Obere Saar gezogen. Er sieht sich mittlerweile als Sitterswalder, hat seine neue Heimat lieben gelernt und möchte nicht mehr weg.