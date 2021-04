Experte hat Einsatz in Rilchingen-Hanweiler : Vogelkundler findet kein Falkennest im Glockenturm

Ein Zuhause für Turmfalken (hier ein Symbolfoto) ist der Glockenturm an Hanweilers katholischer Kirche offenbar doch nicht. Foto: ZB/Klaus-Dietmar Gabbert

Rilchingen-Hanweiler (leh) Die Glocken im Turm an Hanweilers katholischer Kirche können abgehängt und der Turm abgerissen werden. Das teilte das Landesumweltministerium am Montag mit. Einer seiner Vogelkundler hatte am Morgen kein brütendes Falkenpärchen gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann