In Höhe Auersmacher : Vier Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf der B51

In Höhe Auersmacher

Kleinblittersdorf Eine 48-jährige Frau verursachte den Unfall als sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam.

Zwei schwerverletzte Frauen, ein leichtverletztes Kind, ein leicht verletzter Mann, vier Menschen und ein Hund, die mit dem Schrecken davonkamen, sowie vier demolierte Autos – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagmorgen um 8 Uhr auf der Bundesstraße (51) in Höhe des Kleinblittersdorfer Ortsteils Auersmacher. Nach Angaben der Polizei war Folgendes geschehen: Eine 48-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Rilchingen-Hanweiler. In Höhe des Auersmacher Bahnhofes kam sie aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und verursachte eine regelrechte Unfallkette.