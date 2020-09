Robert-Jeanrond-Bürgerpark : Vereinte Nationen zeichnen Kleinblittersdorfer aus

Kleinblittersdorf Robert-Jeanrond-Bürgerpark wird mit der Würdigung innerhalb einer großen Kampagne zum bundesweiten Vorzeigeprojekt.

Wer diese Auszeichnung erhält, muss einiges leisten. Zum Beispiel für die Artenvielfalt und den Zusammenhalt. In Kleinblittersdorf startete der damalige Ortsvorsteher Hans-Josef Bur vor fünf Jahren ein Vorhaben, das diesen Anforderungen gerecht wird. Am Freitag haben die Vereinten Nationen (UN) all das mit einer Auszeichnung gewürdigt, was aus diesem Engagement entstanden ist. Der Robert-Jeanrond-Bürgerpark erhielt von der sogenannten „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ eine Auszeichnung, die es saarlandweit erst sechsmal gibt.

In ganz Deutschland erhielten in den vergangenen zehn Jahren etwa 800 solcher Projekte diese Würdigung. „Ganz wichtig ist, das Bewusstsein der Menschen in Gang zu setzen. Studien haben ergeben, dass 80 Prozent aller Insektenarten stark zurückgehen oder schon verschwunden sind. Wir müssen unbedingt handeln“, sagte Hans Scholten aus der Jury der UN-Dekade. Er überreichte vor rund 50 Gästen am Freitag die Auszeichnung an Rebekka Nadig vom Verein für Dorfentwicklung Kleinblittersdorf. Ein Vertreter des saarländischen Umweltministeriums und Rainer Lang, der Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf, lobten das ehrenamtliche Engagement der vielen Vereinsmitglieder in den vergangenen fünf Jahren. Und sie sicherten dem Verein für den Robert-Jeanrond-Bürgerpark Hilfe bei kommenden Vorhaben zu.