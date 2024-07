Gemeinde erstattet Strafanzeige Vandalismus in Sporthalle in Kleinblittersdorf hat große Folgen (mit Fotos)

Der gesamte Boden und die Teleskoptribüne in der Spiel- und Sporthalle sind mit einem feinen, weißen Pulver bedeckt. Das Atmen wird nur wenige Sekunden nach Betreten der Halle unangenehm, da das Pulver auch noch in der Luft hängt. Selbst in den Funktionsräumen sieht es aus, als hätte es in der Halle geschneit.