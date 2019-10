Autofahrer gerät in Gegenverkehr : Zwei Schwerverletzte auf der B 51

Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Kleinblittersdorf Bei einem schweren Unfall auf der B 51 bei Kleinblittersdorf wurden zwei Autofahrer am frühen Abend schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich in Höhe der Freundschaftsbrücke bei Kleinblittersdorf. Ein 24-jähriger Autofahrer war in Fahrtrichtung Frankreich unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geriet.