Größte Anlage dieser Art im Saarland Umstrittener Bürger-Solarpark in Bliesransbach ist jetzt am Netz

Die aktuell größte Freiflächen-Photovoltaikanlage des Saarlandes ist am Netz. Wie der Investor, das Saarbrücker Unternehmen Greencells Group, auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilte, befindet sich der Bürger-Solarpark in Bliesransbach seit 3. März im Testlauf, dem sogenannten Performance Ratio Test. „Dabei werden die Funktion aller Komponenten, die Kommunikation zwischen den Komponenten sowie die Produktion überprüft. Die gesamte Anlage ist bereits am Netz und es sind keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich“, betont Greencells.