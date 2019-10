Einsatz in Kleinblittersdorf : Feuerwehr und THW proben den Ernstfall in der Saarland-Therme

Feuerwehr und THW proben den Ernstfall in der Saarland-Therme

Einsatz in Kleinblittersdorf

Notfallübung in der Saarland-Therme. (Symbolbild).

Kleinblittersdorf Seit den frühen Morgenstunden sind Helfer in der Saunalandschaft eingespannt.

Feuer in der Saarland-Therme in Kleinblittersdorf: Damit alle Handgriffe sitzen, sind seit dem frühen Samstagmorgen (5. Oktober) Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) vor Ort, um zu trainieren. Sie tun so, als müssten sie den Komplex evakuieren, Verletzte versorgen und gegen einen Brand ankämpfen. Auch theoretische Details kommen auf den Prüfstand.