Sitterswald Leukämiepatient Wolfgang Besse benötigt Stammzellen. Hunderte machen bei der Suche nach einem Spender mit.

Erfolgreich die Schule abgeschlossen, Wehrdienst geleistet und anschließend mehr als 40 Jahre bei der Werkfeuerwehr der Saarstahl AG in Völklingen und Burbach gearbeitet: Wolfgang Besse aus Sitterswald hat ein vorbildliches Berufsleben geführt, war zwölf Jahre lang stellvertretender Leiter der Werkfeuerwehr und in den letzten zwölf Jahren seines Berufslebens sogar deren Leiter.

„Es war so Ende August, als ich mich ständig müde und schlapp fühlte. Ich bin zum Arzt. Ich musste sowie Medikamente gegen meine Schilddrüsenerkrankung bekommen“, blickt der 63-Jährige etwas mehr als zwei Monate zurück. Ihm wurde routinemäßig Blut abgenommen. Doch es stimmte etwas nicht. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen war deutlich erhöht. Also folgte eine genauere Blutuntersuchung. „Noch am selben Tag klingelte das Telefon. Meine Frau ging ran. Sie erfuhr es als Erste und teilte es mir danach mit“, sagt sich der Sitterswalder, während er auf seinem Krankenbett in der Universitätsklinik in Homburg sitzt.