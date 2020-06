Unter strengen Sicherheits- und Hygieneregeln : Tischtennisspieler in Bliesransbach können wieder trainieren

Bliesransbach Trotz strenger Hygieneregeln und Einschränkungen, sehen die Trainer ihren Verein für die Zukunft gut aufgestellt.

Eine wöchentliche Aufteilung der Mannschaften an den Heimspieltagen, ist aufgrund der geltenden Abstandsregeln unumgänglich. Zusätzlich sind noch logistische Fragen zu klären, denn bei Auswärtsfahrten sind besondere Regeln einzuhalten. Ob es tatsächlich zum Saisonstart Ende August kommt, hängt von den weiteren Infektionszahlen ab und ob der Verband (STTB) die Schutzmaßnahmen bei allen Vereinen gewährleistet sieht. Nichtsdestotrotz will man die neue Spielzeit optimistisch angehen, denn bedingt durch etliche Neuzugänge sind die Teams so stark besetzt wie lange nicht mehr. Vielleicht, so die Hoffnung, kann die neue Saison an die Erfolge der letzten Meisterrunde anknüpfen. Abteilungsleiter Leo Klopp sieht jedenfalls seinen Verein in der stärksten Position seit Jahren und hofft darauf, dieses Potential in der kommenden Saison an die Platten bringen zu können.