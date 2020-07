Start und Ziel in Bliesransbach : Mit dem Rad durch den schönen Bliesgau

Bliesransbach Der Bliesransbacher Radsportverein bietet trotz Corona eine Radtouristikfahrt an. Es gelten besondere Hygienevorschriften.

Der Radsportverein Edelweiß Bliesransbach hat für seine Radtouristikfahrt am Sonntag, 26. Juli, drei Strecken durch den landschaftlich schönen Bliesgau und das benachbarte Frankreich ausgeschildert. Die Streckenlängen betragen 42, 76 oder 121 Kilometer. Gestartet werden kann zwischen sieben und elf Uhr, einzeln oder in kleinen Gruppen. Start und Ziel ist am Sportplatz in Bliesransbach.