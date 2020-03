Kreisliga A : Torhüter Meik Held vom SV Sitterswald als Fairplayer ausgezeichnet

Sitterswald Für sein ehrliches Verhalten in einem Spiel gegen den SF Hanweiler erhielt der Sportler nun eine Urkunde vom Saarländischen Fußballverband.

Es was ein heißer und vor allem staubiger September-Sonntag im vergangenen Jahr auf dem Braschenplatz in Sitterswald. In der Kreisliga A Halberg lief das Lokalderby zwischen dem SV Sitterswald und den Sportfreunden Hanweiler. Die Gäste aus Hanweiler führten mit 1:0, bevor sich in der 72. Minute folgende Szene ereignete: Der Sitterswalder Torhüter Meik Held und ein Hanweiler Angreifer rasselten im Strafraum zusammen. Der Hanweiler Spieler blieb verletzt am Boden liegen. „Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Pressball war und habe das Spiel weiter laufen lassen. Als der Spieler verletzt liegen blieb, habe ich das Spiel unterbrochen“, erinnert sich Schiedsrichter Jörg Knoll an die Szene zurück.