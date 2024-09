Hundeschwimmen im Freibad Tierischer Spaß am Sonntag im Kleinblittersdorfer Freibad

Veranstalter ist der Förderverein Freiband Kleinblittersdorf – und der teilt mit: „Zugelassen sind alle Hunde, die versichert und angemeldet sind. Hundemarke und Impfpass werden am Eingang kontrolliert.“ Der Eintritt kostet für einen Hund zwei Euro, für Herrchen oder Frauchen jeweils einen Euro. Die Förderverein-Vorsitzende Jutta Bost ergänzt: „An diesem Tag können nur unsere vierbeinigen Freunde das Vergnügen im Wasser genießen, während die Besitzer am Beckenrand verweilen müssen. In der Regel zeigen die Tiere ein friedliches Miteinander. Dennoch möchten wir daran erinnern, dass die Hundehalter für ihren Liebling verantwortlich sind. Wir bitten daran zu denken, dass Hygienebeutel für den Hund mitzubringen sind. Hundebeutel sind auch bei uns an der Kasse erhältlich.“ Angst vor Chemikalien im Wasser, brauchen Hundehalter nicht zu haben. Marcus Frey, der Betriebsleiter des Kleinblittersdorfer Freibades, klärt auf: „Ab dem letzten Badetag wird dem Wasser kein Chlor mehr zugeführt. Noch vorhandene Chemikalien bauen sich rasch ab, die Tiere schwimmen in nicht mehr behandeltem Wasser. Filter, Pumpen und Beckentechnik sind abgeschaltet und werden inklusive Becken nach Ablassen des Wassers routinemäßig komplett desinfiziert und gereinigt. So sind Beeinträchtigungen sowohl für die Hunde während der Veranstaltung als auch für die Badegäste in der darauf folgenden Sommersaison ausgeschlossen“, sagt Marcus Frey. Der Förderverein wird sich in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auch um die Bewirtung der Gäste kümmern.