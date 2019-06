Artenvielfalt : Naturkenner forschen drei Tage lang in Sitterswald

Sitterswald Ehrenamtliche Naturforscher haben sich im Saarland in der Gesellschaft Delattinia zusammengeschlossen. Sie veranstalten in Sitterswald vom 14. bis 16. Juni mit dem Umweltministerium den Tag der Artenvielfalt.

Die Experten untersuchen das Dorf selbst sowie den Wald, die Felder und Hecken ringsum auf ihren Artenreichtum. Am Freitag geht es ab 21 Uhr um die Artenvielfalt, die sich nachts offenbart, vor allem um die Bestimmung von Fledermausarten (Treffpunkt: Turnhalle). Der Samstag dient der Erfassung des Artenreichtums. Die Artenspezialisten treffen sich um 10 Uhr an der Turnhalle. Am Sonntag, dem Besuchertag, beginnt um 10 Uhr an der Turnhalle die geführte öffentliche Exkursion zur Artenvielfalt rund um Sitterswald.