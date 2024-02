SZ-Serie Wintergemüse – gesund und lecker So vielseitig kann Rote Bete sein – Risotto vom Wintringer Hof (mit Fotos und Rezept)

Info

Wintringen wurde erstmals um 1320 in Urkunden der Prämonstratenserabtei Wadgassen erwähnt. Herzstück der ehemaligen Siedlung war eine gotische Prioratskirche. Von dem Gebäude erhalten blieben Teile des Chores und der Grundmauern. Spuren der reichen Ausstattung, so ein Zyklus von acht Spätgotischen Wasserschlagfiguren auf den Strebepfeilern, sind noch vorhanden. Der frühere Sakralbau gilt als Station der Jakobspilger auf dem Sternenweg in Richtung Santiago de Compostela (www.sternenweg.net) und ist heute als „Wintringer Kapelle“ ein beliebtes Ausflugsziel. Und begehrt als ganz besonderer Trauungsort. „Wir richten pro Jahr zirka 60 Hochzeiten aus“, so Semsettin Ocak, Betriebsleiter des Wintringer Hofes. tr