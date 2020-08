Halbfinale im Kampf um den Saarlandpokal : SV Auersmacher verliert einen denkwürdigen Pokalkampf

Aus der Traum hieß es am Dienstagabend, 18. August für die Spieler des SV Auersmacher. Der Verein unterlag der Elf aus Elversberg mit 2:4 im Halbfinale des Saarlandpokals. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher Der Auersmacher Traum vom Finale des Saarlandpokals ist ausgeträumt. In einem denkwürdigen Pokalkampf unterlag der Saarlandligist am Dienstagabend den Profis der SV Elversberg mit 2:4. Dabei hatte der SV Auersmacher in den Schlussminuten sogar noch die Riesenchance zum 3:3-Ausgleich.

Doch ein Schuss von Philipp Wunn klatschte nur gegen die Querlatte. „Heute hat die bessere Mannschaft verloren. Ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment für diesen Kampf machen“, sagte SVA-Trainer Jan Berger nach dem Spiel. SVE-Trainer Horst Steffen verteilte sogar Komplimente in Richtung Gegner. „Das war ein sehr starker Gegner und wir haben uns in den 90 Minuten einfach zu wenige Torchancen heraus gespielt“, urteilt Steffen.

Foto: Heiko Lehmann 13 Bilder Halbfinal-Spiel SV Auersmacher gegen SV Elversberg

Vor 325 Zuschauern war es auf dem Kunstrasen in Auersmacher von Beginn an ein offener Schlagabtausch, in dem der SVA mit mutiger Offensive gegen die Profis agierte. Die Sportvereinigung Elversberg gab sich aber treffsicherer und ging konsequenter mit ihren Chancen um. Lukas Kohler erzielte mit einem Flachschuss aus zwölf Metern das 0:1 (10.) und in der 24. Minute legte Sinan Tekerci aus spitzem Winkel das 2:0 für die Elversberger nach. Die Auersmacher ließen sich auch durch das 0:3 von Sinan Tekerci in der zweiten Halbzeit (49.) nicht weichkochen und spielten weiter mutig nach vorne. Mit Erfolg: Nach einem Eckball vom Auersmacher Kapitän Felix Laufer köpfte Stürmer Philipp Wunn das 1:3 (56.).