SV Auersmacher Wieso drei Spieler den SV Auersmacher verlassen

Im Zeichen der dramatischen Hochwasser-Lage in der Gemeinde Kleinblittersdorf hat der Fußball-Oberligist SV Auersmacher am Samstag eine 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Meister Eintracht Trier kassiert. Für beide Mannschaften ging es in der Partie um nichts mehr. „Wir können aktuell machen, was wir wollen. Wir treffen in der Offensive immer die falschen Entscheidungen. Und dann kommt auch noch Pech dazu“, haderte Auersmachers Trainer Stephan Otte. Drei Spieler aus seinem Kader wurden vor dem letzten Saisonheim in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verabschiedet. „Da war heute definitiv mehr drin. Einen Punkt hätten wir mindestens verdient gehabt“, sagte Jan Luca Rebmann. Der 25-Jährige ist einer der drei Akteure, für die es das letzte Heimspiel im Trikot des SV Auersmacher war. Er wechselt zum Landesligisten TSC Zweibrücken.