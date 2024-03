Fußball Warum der SV Auersmacher nicht aufsteigen will

Der Fußball-Oberligist SV Auersmacher feiert unter seinem neuen Trainer Stephan Otte den zweiten Sieg im zweiten Liga-Spiel nach der Winterpause. Nach dem 5:2-Heimerfolg am Spieltag zuvor gegen den FC Bitburg gab es am Mittwoch im Achtelfinale des Saarlandpokals eine 2:3-Niederlage gegen den Regionalligsten FC Homburg. In der Oberliga gewann Ottes Mannschaft am Samstag mit 2:1 (1:1) bei der TSG Pfeddersheim. „Wir sind jetzt erst einmal froh, dass wir nach dem nächsten bitteren Pokal-Aus direkt wieder in die Spur gefunden haben“, sagte Otte. Im Vergleich zum Pokalspiel änderte der 36-Jährige seine Startelf auf drei Position. Maximilian Escher spielte in der Offensive für Felix Laufer und Nils Birster in der Vierer-Abwehrkette für Niklas Dahlem. Mit Philipp Wunn kam ein zusätzlicher Stürmer für Abwehrspieler Fabian Lauer zum Einsatz.