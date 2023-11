Fußball Ruckzuck sitzt Wellner wieder auf der Bank

Auersmacher · Wenn der SV Auersmacher an diesem Samstag den FV Diefflen erwartet, steht mit Andreas Wellner der dritte Trainer in dieser Saison beim Fußball-Oberligisten an der Seitenlinie. Der vierte folgt in der Winterpause.

24.11.2023 , 11:58 Uhr

Er ist wieder da: Andreas Wellner. Foto: Andreas Schlichter

Von Philipp Semmler

Andreas Wellner kehrt beim Fußball-Oberligisten SV Auersmacher auf die Trainerbank zurück – wenn auch nur kurz. „Damit hätte ich vor ein paar Wochen nicht gerechnet“, sagt der 43-Jährige. Er hat erst im Oktober bei seinem Ex-Club das Amt des sportlichen Leiters übernommen. „Als der Anruf kam, dass man mich in dieser Position gerne wieder im Verein hätte, hat mich das sehr gefreut. Schließlich war ich als Spieler und Trainer 17 Jahre in Auersmacher.“