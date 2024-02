Geboren am 29. Februar Steffi Dincher freut sich auf Familie und Freunde

Kleinblittersdorf · Steffi Dincher aus Kleinblittersdorf vollendet an diesem Donnerstag zum 14. Mal ein Schaltjahr. Damit ist sie seit 56 Jahren auf der Welt – und eines der wenigen „Schaltjahreskinder“, die in „normalen“ Jahren erst am 1. März feiern.

28.02.2024 , 15:56 Uhr

Steffi Dincher wohnt in Kleinblittersdorf und hat einen guten Grund, sonst immer erst am 1. März zu feiern. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann