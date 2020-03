Notfallübung in Völklingen : Damit Wasser fließt, wenn kein Strom da ist

Notfallübung in Völklingen

Wie bei einem Stromausfall die Wasserversorgung in Völklingen gewährleistet werden kann, haben Mitarbeiter der Stadtwerke und des THW geübt. An der Wasseraufbereitung Hoheberg wurde dafür eine Netzersatzanlage aufgebaut. Jürgen Biegel (links) und Marc Hoffmann überprüfen deren Funktion. Foto: BeckerBredel

Völklingen Die Stadtwerke Völklingen und das THW haben eine Notfallübung durchgespielt. Das Szenario: Nach einem totalen Stromausfall muss die Wasserversorgung sichergestellt werden.

Damit den Bürgern jederzeit Wasser zur Verfügung steht, investiert die Netzgesellschaft der Stadtwerke Völklingen viel in die Instandhaltung und Erneuerung ihres 280 Kilometer langen Trinkwassernetzes. Neben intakten Rohrleitungen ist für eine stabile Wasserversorgung vor allem eines unverzichtbar: Strom. Der wird für die Pumpen benötigt, die das Wasser verteilen. Mit dem Technischen Hilfswerk (THW), Ortsverband Völklingen-Püttlingen, haben Mitarbeiter der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH am Samstag in Wehrden ein Stromausfall-Szenario durchgespielt. Solche Übungen gibt es alle zwei Jahre.