Sportförderer feiern im März ein Silberjubiläum

Einen Secondhand-Markt mit Kinderausstattung von Kleidern über Möbel bis zum Spielzeug veranstaltet der TuS Bliesransbach am Samstag, 3. März. In der Jahnturnhalle gibt es ein Doppeljubiläum: Seit 25 Jahren organisieren Sportförderer diese Märkte zugunsten der Jugendarbeit des TuS Bliesransbach. Inzwischen richteten sie 50 Veranstaltungen aus. Jetzt ist die dritte Generation der Ehrenamtlichen im Einsatz. „Derzeit besteht unser Team aus 22 Power-Frauen“, schreibt Kempf und möchte einen Dank loswerden. Er gilt „unseren Männern und Kindern, die uns über all die Jahre bei jedem Markt toll unterstützten“. Sie sorgten mittlerweile als „eingespieltes unentbehrliches Team beim Auf- und Abbau dafür, dass diese mit viel Arbeit verbundene Veranstaltung reibungslos läuft“. Das soll in der Bliesransbacher Jahnturnhalle auch am 3. März von 14 bis 16.30 Uhr so sein. Die Kinder der Gäste können sich schminken lassen und haben eine Spielecke. Jeder Kunde bekommt ein Geschenk, und wie immer gibt es Kaffee und Kuchen. Nach wie vor geht ein Fünftel des Erlöses an die Kinderabteilungen des TuS Bliesransbach.

Kontakt: Wer etwas beim Secondhand-Markt verkaufen will, melde sich am Montag, 19. Februar, von 17 bis 19 Uhr oder am Dienstag, 20. Februar, von 15 bis 17 Uhr unter Telefon (0 68 05) 20 76 08. Die Nummer ist nur zu den angegebenen Zeiten freigeschaltet.