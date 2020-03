Naturwanderung : So leben Steinkäuze an der Oberen Saar

Auersmacher Rund 60 Interessierte kamen diesmal zur Steinkauzwanderung nach Auersmacher. Vor allem für Kinder ein tolles Erlebnis.

Nicht alle Veranstaltungen wurden am vergangenen Wochenende abgesagt. Trotz Coronavirus kamen am Freitag etwa 60 Menschen zur Steinkauz-Wanderung nach Auersmacher. Die Naturschutzband (NABU)-Ortsgruppe Fechingen-Kleinblittersdorf hatte zu der Wanderung eingeladen und war überrascht wegen der großen Resonanz. „Wir hatten etwa 30 Anmeldungen und nun sind es doppelt so viele Leute. Wir haben auch überlegt, die Veranstaltung abzusagen, haben uns aber für die Wanderung entschieden. Wir sind hier in der freien Natur und die Menschen haben keinen Kontakt“, erklärte Michael Kessler, der gemeinsam mit Axel Hagedorn die kostenlose Wanderung führte.

Die NABU-Ortsgruppe kümmert sich seit vielen Jahren auch um den Eulenbestand an der Oberen Saar. Nur durch die Initiative des Vereins ist der Steinkauz an der Oberen Saar noch hier und da anzutreffen. „Wir züchten die Eulen zu Hause und lassen sie dann in die Natur. Das klappt sehr gut. Auf den Auersmacher Feldern leben mittlerweile wieder sechs Paare und in Bliesransbach und in Kleinblittersdorf jeweils ein Paar“, erklärte Axel Hagedorn, der sogar einen lebenden, jungen Steinkauz von zu Hause mitgebracht hatte und ihn den Leuten zeigte. Mit einer Pfeife imitierte der Naturschützer den Ruf des Steinkauzes und bekam prompt aus verschiedenen Richtungen Antwort. Ein lustiges Abenteuer für die Wanderer und die Kinder. Zwei Mütter aus Saarbrücken waren mit ihren Söhnen dabei. „Unsere Kinder wachsen in der Stadt auf. Das Tagesprogramm der Kinder ist heutztage durchgetaktet und für die Natur bleibt kaum Zeit. Deswegen nehmen wir an vielen solcher Wanderungen teil“, sagte eine Mutter.