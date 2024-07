Ortsrat Sitterswald In Sitterswald gab’s spannende Wahlen

So spannend wie noch nie in einer konstituierenden Sitzung eines Ortsrates in der Gemeinde Kleinblittersdorf ging es bei der Wahl des stellvertretenden Ortsvorstehers zu. Hier traten Jörg Hoffmann (SPD) und Andreas Besse (Wählbar) an. Nach dem ersten Wahlgang stand es 5:5. Die Wahl musste wiederholt werden. Da der zweite Wahlgang dasselbe Ergebnis hatte, musste erstmals das Los entscheiden.