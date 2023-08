Fußball Die Familie muss zusammenwachsen

Bliesransbach · Der Start in die zweite Saison in der Fußball-Verbandsliga ist für den SC Bliesransbach mittelprächtig gelaufen. Sieben Punkte aus fünf Partien und Rang elf stehen für die Mannschaft des Trainerduos Kai Kempf und Dirk Burger vor dem Spiel an diesem Sonntag um 15.30 Uhr bei Saarlandliga-Absteiger FV Bischmisheim zu Buche.

26.08.2023, 08:00 Uhr

Bliesransbachs Henning Scherer (r.) im Duell mit Riegelsbergs David Reska. Der SC-Kapitän gewann die Partie mit seiner Elf mit 2:0. Foto: Thomas Wieck

Von David Benedyczuk

Zuletzt ging es binnen weniger Tage auf und ab. Der ersten Saisonniederlage beim SV Losheim (0:2) folgten ein 2:0-Sieg im Nachholspiel unter der Woche beim 1. FC Riegelsberg und am Sonntag eine 1:5-Heimpleite gegen den SSC Schaffhausen. „Wir haben uns an dem Tag zu viele Fehler geleistet. Außerdem haben wir einige Urlauber und damit keine Ersatzbank“, sagt Kempf. Der 53-Jährige, der seit 2018 SC-Trainer ist, musste auf die Leistungsträger Mathias Pfeiffer, Jonas Richter (beide in Urlaub) und Marc Wittenmeier (Schambeinentzündung) verzichten.