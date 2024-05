Fußball Bliesransbach gegen Kleinblittersdorf: Es geht fast schon um alles

Der Weg zum nächsten Gegner SC Bliesransbach ist ein kurzer, der zum Ligaverbleib könnte für den FC Kleinblittersdorf noch beschwerlich werden. Denn der Fußball-Verbandsligist steht noch unter dem Einfluss der Ereignisse beim in der 78. Minute beim Stand von 1:1 abgebrochenen Spiel am 14. April beim SC Halberg Brebach. Kleinblittersdorfs Leon Reichert erlitt in einem Zweikampf mit einem Gegenspieler schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.