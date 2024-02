Attraktionen, Öffnungszeiten und Co. Die Saarland-Therme: Alle Infos im Überblick

Die Saarland Therme in Kleinblittersdorf bietet eine Vielzahl von Attraktionen auf einer Grundfläche von 5000 Quadratmetern: Sole-Bad, Sole-Inhalation, Vitalbad, orientalisches Dampfbad, klassische Kneipp-Becken und eine große Saunawelt mit acht verschiedenen Saunen. Hier erwarten die Gäste finnische, Eukalyptus-, Blockhaus- und Kelo-Saunen. Zur sich anschließenden Abkühlung laden Eisbrunnen. Es kommen aber auch Eukalyptus Quästen zum Einsatz. Ein besonderes Erlebnis ist das Heilwasser aus der hauseigenen Rilchinger Quelle. Aus dieser Quelle in 750 Metern Tiefe werden die Pools in den drei Bereichen mit Wasser befüllt. Selbstverständlich kann man das zertifizierte Heilwasser aus der hauseigenen Quelle auch trinken. Das enthaltene Magnesium, Calcium, Lithium und Jod soll die Gesundheit stärken.