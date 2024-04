Saarland Therme reagiert Ehepaar erhebt Vorwürfe: Unerwünschtes Handyfilmen in Umkleide von Saarland Therme?

Rilchingen-Hanweiler · Familie G. wollte eigentlich nur einen schönen Wellness-Abend in der Saarland Therme zu verbringen. Doch dann wurde der Aufenthalt durch lange Wartezeiten, betrunkene Gäste und angebliche Handy-Aufnahmen in der Umkleide ruiniert. Was ist passiert? Und was sagt die Saarland Therme dazu?

10.04.2024 , 07:00 Uhr

Horror in der Umkleide: Von anderen in der Umkleide der Therme oder des Schwimmbades mit dem Smartphone gefilmt zu werden, ist für viele eine schreckliche Vorstellung (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Kästle

Von Dan Fischer