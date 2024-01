Millionen-Investitionen geplant Das sind die großen Baustellen der Gemeinde Kleinblittersdorf

Knapp drei Millionen Euro werden in diesem Jahr in Sitterswald investiert. Der kleinste der fünf Ortsteile (1400 Einwohner) in der Gemeinde Kleinblittersdorf hat darüber hinaus auch noch einige Feiern und Feste über das Jahr hinweg geplant. Die Erweiterung des Kindergartens zu einer Einrichtung mit drei Gruppen (zwei Kindergartengruppen, eine Krippengruppe) ist mit 2 445 000 Euro das finanziell größte Projekt.