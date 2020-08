Saar Wind Orchestra : Musik an der frischen Luft in Rilchingen-Hanweiler

Musik an der frischen Luft in Rilchingen-Hanweiler

Rilchingen-Hanweiler Das Saar Wind Orchestra probt in Rilchingen-Hanweiler vor statt in der Halle.

„Hey Jude“ von den Beatles. Oder „Viva Las Vegas“ von Elvis Presley. Einmal in der Woche wird Anwohnern des Sportplatzes und der Mehrzweckhalle in Rilchingen-Hanweiler etwas Besonders geboten. Das Saar Wind Orchestra probt dienstags ab 19 Uhr auf der Wiese vor der Halle. „Wir dürfen wegen den Corona-Vorschriften noch nicht mit 40 Musikern in unserem Nebenraum der Halle proben“, sagt Stefan Breyer. Er ist Geschäftsführer des Vereins, spielt Trompete und hat sich mit der Situation arrangiert. „Der Klang ist draußen natürlich nicht so gut wie in der Halle, aber es macht insgesamt schon Spaß an der frischen Luft zu proben“, berichtet Breyer.