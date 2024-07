CDU kritisiert Ministerpräsidentin Rehlinger „Inakzeptabel!“ - CDU fordert weiter Hochwasserhilfen vom Bund

Die CDU-Fraktion im Saar-Landtag fordert erneut Hilfsgelder von der Bundesregierung zur Beseitigung der Schäden des Pfingsthochwassers im Saarland. Es sei „inakzeptabel“, dass sich Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sich nicht mehr bei der Bundesregierung für Hilfszahlungen einsetze, sagte CDU-Fraktionschef Stephan Toscani am Montag vor Medienvertretern im Landtag. „Es geht ums Prinzip. Bei anderen Hochwasserlagen gab es große und mächtige Finanzhilfen des Bundes. Von daher gibt es genügend Präzedenzfälle, die uns berechtigen, eine solche Hilfe jetzt auch vom Bund einzufordern“, sagte Toscani und nannte als Beispiel die Hochwasserkatastrophen im Ahrtal 2021 und an der Elbe 2002. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe bei seinem Besuch im Saarland beim Pfingsthochwasser „die Hilfe des Bundes in Aussicht gestellt. Man muss ihn jetzt beim Wort nehmen“, forderte der CDU-Chef. Ministerpräsidentin Rehlinger müsse solche Bundeshilfen aktiver fordern.