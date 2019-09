Lebensretter gesucht : Rotes Kreuz ruft zu Blutspenden auf

Kleinblittersdorf Wer Leben retten möchte, hat am 25. September Gelegenheit dazu.

(red) Das Rote Kreuz bietet einen Blutspendetermin in Kleinblittersdorf an. Jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren ist willkommen, am Mittwoch, 25. September, im Pfarrheim St. Agatha, Friedhofstraße 10. Der Termin dauert von 16 bis 19 Uhr. Spender müssen den Personalausweis und den Blutspendeausweis mitbringen. Der Termin ist dem Roten Kreuz zufolge nicht zuletzt deswegen wichtig, weil nach wie vor ein aktuter Mangel an Blutkonserven besteht.