SZ-Serie Wintergemüse – gesund und lecker Raffiniertes Risotto mit Rote Bete

Der Wintringer Hof an der Landstraße zwischen Kleinblittersdorf und Bliesransbach ist eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung des Vereins Lebenshilfe Obere Saar, seit 1987 anerkannter Bioland-Betrieb und auch Partner des Biosphärenreservats Bliesgau. „Wir beschäftigen hier rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Landwirtschaft, Gemüse- und Obstbau, Kelterei, Verarbeitung und Vermarktung“, erklärt Betriebsleiter Semsettin Ocak bei unserem Besuch. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen arbeiten Hand in Hand unter einem Dach. Besser gesagt: Unter vielen Dächern, denn der Wintringer Hof hat sich nach und nach zu einem stolzen Anwesen entwickelt. „Wir halten etwa 100 Rinder und 100 Schweine sowie 750 Hühner“, erklärt Ocak. Einer alten Tradition im Bliesgau folgend seien auf zehn Hektar Obstbäume gepflanzt worden, allein 14 Apfelsorten wachsen hier, dazu Quitten, Birnen und Mispeln. Auf etwa 2,5 Hektar Freiland wird Gemüse angebaut, hinzu kommen 4,5 Hektar Fläche unter Glas und Folie. Ocak und Rainer Schwinn, Teamleiter Gemüsebau, zeigen uns die Felder mit Wintergemüse wie Grün- und Schwarzkohl und führen uns durch die Gewächshallen, in denen unter anderem Mangold, Spinat und Endiviensalat wachsen. In warmen Gewächshäusern werden sonnenverwöhnte Sorten herangezogen, derzeit gerade 7000 Tomaten- und 1500 Paprika-Jungpflanzen.