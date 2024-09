Kinderbetreuung komplett zuhause Romy (2) aus Kleinblittersdorf schwer an Leukämie erkrankt – Spendenkampagne gestartet

„Romy ist diesen Juni erst zwei Jahre alt geworden und muss in ihrem jungen Alter bereits eine Menge an Qualen durchstehen“, heißt es in einem emotionalen Beitrag, der auf der Internet-Plattform „gofundme.com“ zu finden ist. Dort berichtet die Mutter der kleinen Romy, Selina Marie Nickel, von den vergangenen Monaten. Demnach war die Familie im vergangenen Mai gerade im Urlaub auf einem Bio-Bauernhof. Gegen Ende des Urlaubs klagte die Zweijährige immer häufiger über Schmerzen, die die Eltern aufgrund von Romys altersbedingten sprachlichen Einschränkungen nicht zuordnen konnten. Was zunächst noch wie ein harmloser Ausschlag wirkte, stellte sich später als erstes Anzeichen der sehr ernsten Erkrankung heraus.