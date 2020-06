Für den guten Zweck : Radsportler aus Bliesransbach fahren mehr als 3000 Kilometer

Foto: Heiko Lehmann

Bliesransbach Die Radsportler des Radsportvereins Edelweiß in Bliesransbach traten vor kurzem für einen guten Zweck in die Pedale. An Christi Himmelfahrt wurde die Aktion „Friends on the move for charity“ (übersetzt: Freunde für wohltätige Zwecke unterwegs) der Stiftung Besi&Friends gestartet und seit dem fuhren die Bliesransbacher was das Zeug hielt.

Von Heiko Lehmann

Es gab Touren durch den Bliesgau, durch die Gemeinde Kleinblittersdorf und durch den gesamten Regionalverband.

Zum Abschluss startete die elfköpfige Gruppe eine Tour zum Schaumberg nach Tholey. „Jeder von uns war etwa 300 Kilometer unterwegs. Wir haben die Aktion mit unserem Training verbunden. Wir konnten in den vergangenen Wochen wegen Corona auch nicht so trainieren, wie wir wollten und haben jetzt einiges nachzuholen“, erklärte Peter Schwöbel, der Rennsportleiter des Vereins. So kamen insgesamt mehr als 3000 Kilometer zusammen, die der Verein auf dem Rad zurücklegte.

Die Besi&Friends-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Autoimmun- und neurologischen Erkrankungen zu unterstützen. Sie möchte Betroffenen Lebensmut in ihrem Alltag schenken. Dabei werden insbesondere Maßnahmen gefördert, die die "Hilfe zur Selbsthilfe" fördern, sodass Betroffenen langfristig ein möglichst eigenständiges Leben ermöglicht werden kann.