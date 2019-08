Porträt : Tischtennislegende aus Bliesransbach

Bliesransbach Leo Klopp spielt seit 60 Jahren Tischtennis an der Oberen Saar. Zudem hat er Hunderte Kinder und Jugendliche trainiert.

„Mir macht diese Arbeit schon immer unglaublichen Spaß. Ich spiele gerne Tischtennis, und ich trainiere auch gerne den Nachwuchs“, sagt der 71-Jährige, dem man sein Alter nicht ansieht. Zweimal pro Woche trainiert der ehemalige Lokführer die Tischtennisjugend gemeinsam mit Jan Nußbaum und Christoph Miodek. „Allein ist das gar nicht zu machen mit 25 Kindern. Da braucht man Unterstützung“, sagt der 71-Jährige. Jeden Samstag fährt er den Nachwuchs zu Ligaspielen und sonntags noch zu Turnieren. Hinzu kommen sein persönliches Training und seine Ligaspiele am Samstag. Leo Kloppt spielt immer noch in der ersten Mannschaft des TuS – oder in der zweiten, je nachdem, wo er gerade gebraucht wird. Die Tischtennisabteilung im TuS Bliesransbach gibt es in diesem Jahr schon seit 70 Jahren. Seit 60 Jahren ist Leo Klopp dabei. So gut wie alle, die heute in der ersten oder zweiten Mannschaft spielen, hat Leo schon von Kindesbeinen an trainiert – mit Erfolg. Der TuS spielte jahrelang in der zweithöchsten Liga des Saarlandes und gewann insgesamt 30 Meisterschaften. „Ich durfte früher nicht Fußball spielen. Meine Eltern hatten es verboten. Also blieb nur Tischtennis oder Turnen. Ich habe angefangen, Tischtennis zu spielen, und war sofort hin und weg von dem Sport. Es sind der Wettkampf Mann gegen Mann und die Vielfalt, die das Spiel ausmachen“, blickt Leo Klopp 60 Jahre zurück.