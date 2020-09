Heftige Auseinandersetzung : Nachbarschaftsstreit in Sitterswald eskaliert

Foto: dpa/Carsten Rehder

Sitterswald Bei einer handfesten Auseinandersetzung in der Nauwieser Straße in Sitterswald wurden am Mittwochabend vier Personen verletzt, berichtet die Polizei. Dabei soll mindestens eine Person mit einem Holzbrett am Kopf getroffen worden sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann