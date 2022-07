Party-Zone am Wochenende : Von Konzerten bis Tattoos – das sind die Highlights beim Osthafenfest in Saarbrücken

Von Konzerten bis Tattoos – das sind die Highlights beim Osthafenfest in Saarbrücken

Party-Zone am Wochenende

St Johann Die warmen Temperaturen laden derzeit zum Feiern ein. Möglich ist das am Wochenende unter anderem auf dem Saarbrücker Osthafenfest. Was Besucher dort erwartet.

„Das fünfte Osthafenfest im achten Jahr wird sehr konzertlastig“, sagt Janis Mudrich, einer der Veranstalter des am Donnerstag gestarteten Festes rund um das Silo am Saarbrücker Osthafen. Zum Start war das Silo zunächst Schauplatz einer Abiturrede unter dem Motto „Literaturrausch“.

Die eigentliche Party steigt von Freitag bis Sonntag. Am 8. Juli macht „Der Ralle“ den Auftakt um 16.15 Uhr mit einem DJ-Programm, gefolgt von DJ Iggi. Ab 19.15 Uhr gibt es Livemusik mit „Wir sind die Fliegen“, dann folgen die „Tides“ und um 21 Uhr die Band „Kings Love Jacks“, bevor DJ Jury Vullo ab 22.30 Uhr an der Hauptbühne zum Ausklang auflegt.

Am Sonntag geht es an der Hauptbühne früher los. DJ Henk startet um 14.30 Uhr, dann gibt es Livekonzerte mit „Pessipop & Manu Meta“, „Jackson Dyer“ und ab 20.15 Uhr mit „Good Looking Wilson“.