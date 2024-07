Kommunalpolitik in Kleinblittersdorf Mit Wir-Gefühl im Einsatz für Kleinblittersdorf

Während es in den anderen konstituierenden Sitzungen der Ortsräte in der Gemeinde Kleinblittersdorf Spannung und große Einigkeit gab, war es am Dienstag in Kleinblittersdorf sogar richtig ergreifend. Mit wackeliger Stimme und Tränen in den Augen ließ sich der alte und neue Ortsvorsteher Karl-Peter Fuhr – gerade einstimmig wiedergewählt – (SPD) für eine weitere Amtszeit verpflichten. „Dieses Ergebnis freut mich wahnsinnig. Für mich gibt es keine Partei, für mich gibt es nur den Ort Kleinblittersdorf. Dafür werde ich alles geben. Und das verspreche ich auch“, sagte Karl-Peter Fuhr zu den etwa 20 Gästen.