Ortsräte beraten über Bauvorhaben

Jeweils ab 17.30 Uhr tagen heute die Ortsräte von Kleinblittersdorf und Sitterswald. Im ehemaligen Sitterswalder Schulhaus geht es um einen Vertrag für den SV Sitterswald. Er möchte das Gelände neben dem Sportheim am Sportplatz pachten, um Beachvolleyball-Felder anzulegen. Der Verein möchte die Felder noch in diesem Jahr bauen. 40 000 Euro hierfür wurden in den beiden vergangenen Jahren bereits in den Gemeindehaushalt eingestellt, teilte Ortsvorsteher Jürgen Laschinger mit. Zudem möchte der Rat heute den Termin des Seniorennachmittags festlegen und einen Grundsatzbeschluss fällen, ob in der Auersmacher Straße auf einem Grundstück ein Mehrfamilienhaus gebaut werden darf.