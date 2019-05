Kommunalwahl 2019 : Kleinblittersdorfs Gemeinderat gibt noch Rätsel auf

Kleinblittersdorf Politiker an der Oberen Saar halten sich am Tag nach der Wahl bedeckt. Nur eins steht fest: Der neue Rat wird kleiner sein.

Am Tag danach regiert die Vorsicht an der Oberen Saar. Das Ergebnis der Kleinblittersdorfer Gemeinderatswahl birgt zu viele Überraschungen, um daraus schon Schlüsse auf neue Mehrheiten und Machtverhältnisse ziehen zu können. Fest steht die Rückkehr der FDP in den Rat (zwei Sitze).