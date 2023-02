Neue Pfarrei für Kleinblittersdorfer Katholiken : Christen an der Oberen Saar: Heiliger Franz steht für Auf- und Umbruch

Die katholische Kirche St. Agatha in Kleinblittersdorf ist eines der Gotteshäuser in der neuen Pfarrei Heiliger Franz von Assisi Obere Saar. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Kleinblittersdorfs Katholiken sind seit dem 1. Januar in einer einzigen Pfarrei organisiert. Ihr neuer Name erinnert an einen Heiligen, der für christliche Ideale viel gewagt und viel erreicht hat.