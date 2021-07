Neuer Besitzer von Kleinod in Kleinblittersdorf : Schloss Falkenhorst erstrahlt in neuem Glanz

Foto: Heiko Lehmann 8 Bilder So sieht das Schloss Falkenhorst in Kleinblittersdorf heute aus

Kleinblittersdorf Vor fünf Jahren erregte die Debatte um ein Bordell im Kleinblittersdorfer Schloss Falkenhorst die Gemüter. Ein neuer Besitzer hat es vor anderthalb Jahren gekauft. Die Verwalterin zeigt, wie es jetzt dort nach umfangreichen Sanierungsarbeiten aussieht.

Die Marmorböden sind kristallisiert und aufpoliert worden. Das komplette Dach ist neu. Die Türen und Fenster sind neu. An einer Eingangstür wurde das Glas von einer Künstlerin aus Homburg sandgestrahlt – „FS 1875“ ist in geschwungener Schrift zu lesen. Die Rede ist vom Schloss Falkenhorst in Kleinblittersdorf. Ein Schloss, das eigentlich gar keins ist und das eine tolle Geschichte hat.

Im Jahr 2016 sollte es plötzlich ein Bordell werden, und nun ist es auf dem besten Weg dahin, ein neues Wahrzeichen von Kleinblittersdorf zu werden. „Wir haben das Schloss Falkenhorst vor etwa eineinhalb Jahren gekauft und sanieren und renovieren zurzeit alles mit ganz viel Charme und Liebe“, erzählt die Verwalterin des Schlosses, das eine Unternehmensgruppe gekauft hat. Namen sollen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genannt werden, teilte die Verwalterin mit.

Dass es ein Schmuckstück wird, das sehr kostenintensiv wiederhergestellt wird, ist jetzt schon klar. „Wir mussten das komplette Dach neu machen, da es einzustürzen drohte. Wir haben bei einem Künstler sogar einen Falken aus Holz in Auftrag gegeben“, sagt die Verwalterin. Der Vorbesitzer benannte das pompöse Gebäude am Rande von Kleinblittersdorf aus Marketing-Gründen in Schloss Falkenhorst um. Den Namen wird der neue Besitzer beibehalten.

„Das Gebäude war ein Geschenk von Otto von Bismarck an die Saarländer für ihre Verdienste im Krieg. Er beauftragte den damaligen Star-Architeken Georg von Dollmann für den Bau. Dollmann war auch für das Schloss Neuschwanstein zuständig. Wir haben auch ein Büste von Dollmann in Auftrag gegeben, die in den Eingangsbereich kommt“, erzählt die Schloss-Verwalterin die besonderen Details.

Im Jahr 2016 stimmte der Gemeinderat von Kleinblittersdorf Plänen zu, dass im Schloss Falkenhorst ein Großraum-Bordell eingerichtet werden dürfe. Nach massiven Proteste von Bürgern kassierte der Gemeinderat die Erlaubnis wieder.

Diese Episode ist Vergangenheit, und das Schloss Falkenhorst wird wohl noch in diesem Jahr so prunkvoll aussehen wie nie zuvor. „Unter dem Dach muss noch komplett renoviert werden, und rundherum gibt es auch noch Arbeiten. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Dass wir das komplette Dach erneuern müssen, hatten wir nicht im Plan. Wir wären ansonsten schon fertig“, sagt die Schlossverwalterin.