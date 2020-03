Neuer Jugendtorwartrainer : Jugendabteilung des FC Phönix 09 Kleinblittersdorf erweitert Trainerteam

Kleinblittersdorf Mit seiner neuesten Verpflichtung holt sich der Verein den talentierten Sohn des 1. FC Saarbrücken-Torwarttrainers Heinz Böhmann in seine Mannschaft.

Leon konnte seine Ausbildung als Torwart in den Jugendmannschaften des SV 09 Bübingen und der JFG Obere Saar, schon damals unter seinem jetzigen Phönix-Trainer Heiko Druck, genießen. Aktiv war er bis zu seinem Wechsel beim SV Auersmacher. Dass er das Talent in die Wiege gelegt bekam, ist bei ihm deutlich zu erkennen. Der Name Böhmann steht für langjährige Qualität im Bereich Torhüter. Vater Heinz ist seit vielen Jahren Torwarttrainer der Profimannschaft des 1. FC Saarbrücken , Bruder Maximilian war ebenfalls Torwart in der Reserve des 1. FC Saarbrücken.