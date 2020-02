Gärtnern : Wie man Obstbäume richtig veredelt

Kleinblittersdorf/Fechingen Der Frühling steht vor der Tür. Höchste Zeit, sich um seine Obstbäume zu kümmern.

Am Samstag, den 7. März, lädt die Nabu Ortsgruppe Fechingen-Kleinblittersdorf zu einem Kurs zur Obstbaumveredelung ein. Verschiedene Möglichkeiten der Obstbaumveredelung werden an praktischen Beispielen gezeigt. Nach der Einführung kann sich jeder unter Anleitung im Veredeln üben.

Es besteht eventuell die Möglichkeit, an kleinen Wildlingen die Veredelung durchzuführen und den Baum mitzunehmen.

Beginn ist 9:30 Uhr, der Treffpunkt ist in Fechingen am Parkplatz am Schwimmbad (direkt hinter der Brücke rechts). Der Termin wird auch bei Regen stattfinden.