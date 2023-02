„Mein Lokal, Dein Lokal“ : TV-Koch jubelt über Lyonerpfanne: Bliesgau-Scheune trumpft mit Saarland-Kost auf

Die Rechnung vom Wirten Karl Kemmer persönlich in der Bliesgau-Scheune überbracht. Foto: Good Times/Kabel1

Kleinblittersdorf Rustikal und saarländisch: Damit will Karl Kemmer in seiner Bliesgau-Scheune aus dem Saarland bei „Mein Lokal, dein Lokal“ überzeugen. Tatsächlich brachte er nicht nur TV-Koch Mike Süsser zum Jubeln – trotz Gulasch-Schrecksekunde.

Fünf Restaurantchefs aus dem Saarland buhlen bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ um die Gunst ihrer Konkurrenz. Wer heimst am Ende der Woche die meisten Punkte ein? Nach Stationen in Quierschied und Göttelborn geht’s am dritten Tag nach Kleinblittersdorf – genauer: in den Ortsteil Rilchingen-Hanweiler.

Dort wartet Küchenchef Karl Kemmer (67) mit seinen Empfehlungen auf, mit denen er bei seinen Kollegen punkten will. Der Koch ist felsenfest davon überzeugt, dass er am Ende als Sieger der TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ bei Kabel 1 hervorgehen wird.

Die weiteren Teilnehmer sind:

Grill-Werk in Losheim

Marie Curry’s Diner und Dinner in Quierschied

Simbach-Mühle im französischen Alsting

Martinis in Göttelborn

In seiner Bliesgau-Scheune direkt an der Grenze zu Frankreich präsentiert er rustikale Gerichte mit Produkten aus der Region – und glaubt daran, damit den Geschmack zu treffen. Deutsche und französische Klassiker stehen auf der Karte des Quereinsteigers.

So kommt die Bliesgau-Scheune bei Starkoch Mike Süsser an

Schon mit der Einrichtung landet Kemmer bei TV-Koch Mike Süsser einen Treffer. Der Moderator ist vollends begeistert. „Das ist Scheunencharakter.“, sagt der 52-Jährige, als der das 120 Quadratmeter große Lokal mit 70 Plätzen zum ersten Mal betritt. Mit viel Holz, weiß-rot karierten Tischdecken und schweren Deckenleuchtern. „Ich mag das. Ich würde hier sofort Gast sein.“ Mitten im Erlebnispark Bliesgau mit Abenteuergolfanlage, Wohnmobilplatz, Saarlandtherme und viel Terrain zum Spazieren.

„Regionale Küche, saarländische Produkte, ein Mega-Team: Die Schale kommt bei uns an die Wand“, lässt Kemmer zu Beginn der Sendung keinen Zweifel daran, dass er den Siegerteller abstaubt. In seiner Eventgastronomie, die er mit Sohn Patrick betreibt.

Doch schon beim kurzen Vorfilm wird klar: Der Kleinblittersdorfer hat es schwer. Ob beim Nachtisch aus der Pfanne mit „eindeutig zu viel Farbe“, wie es Süsser mit Blick auf den Teller formuliert, oder bei einem mächtigen Stück Knochen in der Fleischsoße, den sich einer seiner kritischen Gäste aus dem Mund fischt.

Schnitzel für Mike Süsser

Doch bevor die konkurrierenden Gäste in der Hütte aufschlagen, schaut sich Chefkoch Süsser erst einmal im Allerheiligsten um: der Küche. Dort ist Kollege Dusch schon bei der Arbeit. Schneidet grobes Wurzelgemüse, bereitet den großen Topf für die Soße. Knochen brät er an, zwei große Krüge Dunkelbier kippt er hinzu. Alles in einer blitzblanken Edelstahl-Atmosphäre auf wenigen Quadratmetern.

Noch aber will der Mann am Herd dem neugierigen Fernsehmann nicht alles verraten, was er da so fleißig und akkurat zubereitet. Auch ein rascher Blick auf den Speiseplan an der Dunstabzugshaube gibt keine Ideen preis, was da heute auf den Tellern landet.

Während Süsser zunächst die Küche verlassen muss, entsteht vor den Kameraleuten die erste Mahlzeit. Eine gut bürgerliche Speise: ein Schweineschnitzel, in der Gusspfanne in Öl und Butter geschwenkt. Dazu frische Bratkartoffel-Stückchen mit Schale separat in einem Korb. Die dunkle Soße über das Fleisch. Diese hätte sich Süsser lieber am Rand gewünscht, um noch etwas von der „krossen Panade“ zu haben.

Gastgeber wahnsinnig nervös vor „Mein Lokal, Dein Lokal“

In einem Marmeladenglas wird grüner Salat angerichtet. Das Dressing unten, darauf die grünen Blätter, das Gefäß mit einem Deckel verschraubt. Für den Fachmann nicht nur eine optisch schöne Präsentation, nicht nur ein „Funfact“, sondern so auch gut in der Küche vorzubereiten. So bleibt der Salat knackig, bis er serviert wird. Der Kunde schüttelt ihn dann am Tisch. Erläutert der Experte dem Fernsehzuschauer.

Sein Gesamturteil: „Wer das nicht mag, dem schaffen wir einen anderen Planeten“, lässt Süsser wissen. Doch für den Wettkampf wünscht er sich als Herausforderung was typisch Saarländisches. Schnitzel wäre der Genuss deutschlandweit – „mal mit, mal ohne Soße“.

Nachdem der Showmaster gesättigt ist, dürfen jetzt die Herausforderer an den Tisch. Karl Kemmer, erfahrener Event-Profi, gibt zu, dass er wahnsinnig nervös ist. „Ich habe die Nacht zuvor kaum geschlafen.“ Der erste Eindruck lässt den Gastgeber aber wieder ruhiger werden. So sind alle vier Besucher vom „rustikalen Ambiente“ angetan.

Bliesgau-Scheune überzeugt mit übersichtlicher Karte

Der nächste Ritterschlag der übrigen Gastronomen, die sich an dem Wettstreit beteiligen: „Eine übersichtliche Karte, nicht so überladen“, wertet Christoph Unglaub vom Martinis in Göttelborn. Andreas Andy Wallstein vom Quierschieder Marie Curry’s Diners ordnet die auf der Karte angebotenen Gerichte durchaus „der Region“ zu. Wie sie es erwartet hatten.

Doch nun geht’s an den Geschmack. Dusch in der Küche bereitet Bliesgau-Crostini für Yvonne Kleser (Grillwerk in Losheim) vor. Schiebt dazu Baguette-Scheiben in den Steinbackofen. Darauf serviert er später einen Rote-Bete-Dip mit Olivenöl, ein klassisches Kräuterpesto und Ziegenkäse mit Honig und Tymian mit Produkten aus der Region. Bei der Arbeit schaut Christoph dem Koch über die Schulter. Yvonne analysiert beim Verzehr die einzelnen Gewürze. Und scheint begeistert.

Schrecksekunde bei der Gulaschsuppe

Als Vorspeise kommt zudem eine pikante Gulaschsuppe mit Putenfleisch auf den Tisch. Die bestellte Andy. Und da kommt es zur Schrecksekunde. Denn Andy erwischt ein dickes Knochenstück, das er sich aus dem Mund zwirbelt. Doch wo um alles in der Welt kommt dies her? Darüber rätseln die Gäste.Die Lösung hat Süsser parat: Um den deftigen Geschmack hinzubekommen, brauchte es einen Aufguss vom Rind. Damit ist dieser Ausrutscher vergessen.

Es folgt als weitere Vorspeise Bliesgau-Bruschetta mit Tomaten, Knoblauch und Oliven. Hier fehlte dem Chef der Simbach-Mühle, Marcel Gossert, etwas der „Rums“. Ruccola als Untergrund ohne alles ist ihm zu trocken.

Christoph kostet milden Feta, Zwiebeln, Tomaten. Ihm fehlt ein wenig Knoblauch, ist aber davon begeistert, wie serviert wird: in Alufolie. Die Zwischenwertung: zweimal acht, einmal sieben und eine Neun von zehn möglichen Punkten.

Bei der Hauptspeise wird es Saarland-typisch

Und wie es sich Süsser zu Beginn wünschte, legt Kemmer mit saarlandspezifischen Speisen nach. Als erstes wird eine Lyonerpfanne angerichtet. „Endlich mal eine Wurst, ohne die das Saarland nicht leben könnte. Ein Muss“, erhält die Scheune vom TV-Star verbalen Applaus. Abermals gibt’s dazu Bratkartoffeln, mit den Lyonerstückchen in einer Pfanne zubereitet. Es kommen Paprika, Dürrfleisch und Zwiebeln hinzu. Stirnrunzeln bei Andy wegen des Einsatzes der Gemüsebrühe.

Gefüllte Klöße wünscht sich Marcel, was „jeder jenseits der saarländischen Grenzen zum Wegrennen findet. Ich freue mich riesig darauf“, kündigt er an. Damit ganz Deutschland weiß, wie Saarländer das Gericht nennen, wird der echte Begriff für die Knödel mit Leberwurstfüllung eingeblendet: Gefilde. Dazu wie gewohnt: Sauerkraut.

Marcel fehlte zum guten Schluss Soße. Was der Moderator kommentiert: „Bei solchen Klopperklößen ist immer mal Schluss mit Soße“. Und bricht in Lachen aus. Einen Chefsalat mit Schinken und Gauda gönnt sich Yvonne. „Ich bin total begeistert“, lässt sie wissen. Verweist auf Blattsalat, Tomate, Gurke, Joghurtdressing und die Anrichtung des Schinkens mit dem Käse als Schnecke.

Christoph kostet das Schnitzel mit der Specksoße und den Bratkartoffeln. Seine Begeisterung ist groß.

Das Dessert: wie es die Gäste bewerten

Rostige Ritter mag Yvonne zum Abschluss und schaut dem Koch bei der Zubereitung zu. Wer’s nicht kennt – die Zutaten: geriebene Semmelbrösel, trockene Milchbrötchen, Milch, Zimt und Zucker. Die eingeweichten und panierten Brötchen werden in einer Pfanne gebraten, gelbbraun. „Das hat eindeutig zu viel Farbe“, wertet Süsser dann das Ergebnis. „Das ist kein rostiger Ritter, das ist ein schwarzer Ritter.

Für Christoph auf dem Tisch mit Vanilleeis und Sahne: „Genau so muss der rostige Ritter sein.“ Er widerspricht damit dem Chefkoch.

Andys Apfelstrudel mit Vanilleeise wertet er mit: „Der ist hundertprozentig selbstgemacht.“ Süsser: „Was Karl da leistet – alle Achtung. Meistens ist der nur zugekauft.“ Yvonne labt sich am Früchtebecher mit Vanilleeis. Zur Verwunderung lobt sie das Eis anhand der Anzahl der schwarzen Punkte. Dies deutet die Köchin als Indiz für frische Vanille. Widerspruch vom Showmaster: Die Qualität anhand der Zahl der schwarzen Pünktchen zu zählen, sei falsch. Dennoch spricht Yvonne von einem „völlig stimmigen“ Produkt.

Nach drei Volltreffern erwartet Christoph mit Spannung den süßen Flammkuchen mit Apfelscheiben und Zimt. „Das ist echt ein Riesenteil“, entlockt diese Nachspeise dem Genießer. Eine Portion für „echte Männer“, und das echt lecker.

Das ist die Rechnung – das ist die Wertung

153,40 Euro müssen diesmal die vier Gäste für Speis und Trank gemeinsam hinblättern. Kein Murren und kein Zetern ist zu vernehmen, nachdem die Teilnehmer der Show sehr zufrieden mit dem waren, was Kemmer ihnen kredenzt hatte.

Diese Zufriedenheit drücken sie auch bei der Punktevergabe aus. Nachdem Marie Curry’s und Martinis an den beiden Vortagen jeweils 34 Punkte erzielten, übertrifft die Scheune die bisherigen Wertungen. Sie bringt es auf 35. Das entlockt dem Starkoch Süsser ein zustimmendes „Hut ab!“ Damit geht Karl zumindest vorerst in Führung.