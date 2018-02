Mann schlägt Verkäuferin nieder

Bei einem Überfall am Dienstag wurde die Beschäftigte eines Goldankaufs in der Saargemünder Straße in Rilchingen-Hanweiler verletzt. Laut Polizei klopfte gegen 10.30 Uhr ein Mann an die Ladentür. Als die 67-Jährige öffnete, sprühte er Reizgas, schlug sie zu Boden, schnappte sich eine Geldbörse und erbeutete einen vierstelligen Betrag. Der Täter flüchtete mit einem Renault-Laguna nach Frankreich. Er sei um die 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, hat dunkle Augen, ein schmales Gesicht und helle Hautfarbe. Sein Kiefer soll nach vorne stehen, die Zähne auffällig groß sein. Er trug dunkle Kleidung und Kapuze und sprach Französisch.

Hinweise an die Polizei unter Telefon (06 81) 9 62 21 33.