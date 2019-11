Serie Menschen im Regionalverband : Dorf-Fan packt mit an für Auersmacher

Auersmacher Manfred Paschwitz arbeitet seit Jahrzehnten für seine Wahlheimat. Ein besonderer Adventskalender gehört dazu.

Am kommenden Sonntag beginnt im Dorf an der Oberen Saar das elfte große vorweihnachtliche Beisammensein, angereichert mit Texten, Liedern und Instrumentalmusik. Paschwitz und seine Familie sind von Anbeginn die Motoren dieser adventlichen Treffen vor schön geschmückten Fenstern. Die Beliebtheit auch im elften Jahr macht ihn stolz. „Das erste Fenster war schon im Mai vergeben.“

Dass es dort so lebendig zugeht, macht ihn stolz. Schon am Samstag steht die nächste Gruppe auf der Matte, 20 Pilger, die, angeführt von Regionalentwickler Peter Lupp, vom Wintringer Hof herüberkommen. Die Auersmacher empfangen sie mit Kaffee und Kuchen. Solche Besuchergruppen schauen oft herein, stärken sich mit Süßem oder Deftigem. Diese Mischung aus den großen und kleinen Erfolgen für Auersmacher, erreicht durch Zusammenhalt, treibt den gebürtigen Jägersfreuder Paschwitz an.