Glück im Unglück Frau bei Unfall bei Bliesransbach in Auto eingeklemmt – als gerade zufällig ein Rettungswagen vorbeifährt

Bliesransbach · Bei einem Unfall auf der L 105 zwischen Bliesransbach und Fechingen wurde eine Frau am Freitagnachmittag in ihrem Auto eingeklemmt. Durch Zufall fuhr ein Rettungswagen an der Unfallstelle vorbei und übernahm die Erstversorgung.

24.11.2023 , 16:49 Uhr

Foto: dpa/Andreas Gebert